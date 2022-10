LOOTUSKIIR MAAILMALE | Ukraina põllumajandustoodete eksport kasvas septembris hüppeliselt

Türgi ja ÜRO abiga sõlmitud kokkulepe võimaldab ohutut teravilja eksporti Ukrainast. Selle, Venemaa ja Ukraina vahel sõlmitud kokkuleppe eesmärk on pidurdada maailmas ähvardavat näljaohtu. Programmi abil teele läinud saadetised kasvasid septembris 3,8 miljoni tonnini, kusjuures augustis õnnestus samas programmis eksportida vaid 1,7 miljonilt tonni.

Ukraina valitsus teatas, et toiduaineid veeti septembri jooksul Ukraina sadamatest lahkunud 176 laevaga, augustis oli neid vaid 65.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles, et Ukraina teravilja eksporti lubav lepe on diplomaatiliste jõupingutuste tulemus koos ÜRO peasekretäriga.

„See on ülitähtis kokkulepe, mis sõlmiti ühiselt ÜROga ja see on ÜRO viimaste aastakümnete üks suurimaid saavutusi,“ ütles Erdoğan.