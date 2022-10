Kalle Adler toetub Šotimaa kogemustele

Ta lisab, et firma omanik on siiski põline põllumees, kelle farmis Šotimaal peetakse nii piimakarja kui lihaveiseid.

Kasulikud investeeringud

„Praegu harime 1260 hektarit maad, meil on 250 looma ja kogu töö teeme ära viiekesi,“ toob esile Kalle Adler – teravili ja raps kasvab enam kui 1000 hektaril. Lisades, et firmas töötab ka tema abikaasa Terje, raamatupidajaks on tütar Hedi ning poeg Oskar käib koolivaheaegadel abiks kive koristamas ja trimmerdamas.

Kuna eakas välisomanik eriti tihti farmis kohapeal ei viibi, ongi kogu ettevõtmise juhtimine ja hea käekäik Kalle Adleri vastutada. „Omaniku põhimõte on, et ta ei vii kasumit Eestist välja, kogu kasum investeeritakse kohapeal ettevõtluse arendamiseks,“ tunnustab Kalle Adler šoti ärimeest.

Nii on ettevõte saanud investeerida kaasaegsesse tehnikasse põldudel, uude laohoonesse ning viljakuivatisse. Need investeeringud on aidanud ettevõtet paremini majandada. Selle firma edulooks ongi efektiivne majandamine. Ei ole ju igapäevane, kui nii suures mahus ettevõtlust saab edendada vaid viie töötajaga. Neil on väga korralik tehnika ja hooned ning pealegi on maad kõik ühes tükis.