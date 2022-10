Üllar Hiire taastab ja hoiab mullaviljakust

„Saime kuivati ehitamiseks PRIA toetust. Algul arvasime, et ehk saame kuivati selle aasta lõikuseks valmis, aga nüüd võtsime sihiks järgmise aasta,“ teatas Üllar Hiire.

Ettevõttes on käsil põlvkonnavahetus ja poeg Sander on valmis isalt majandamise Mäemõisa osaühingus üle võtma. Nii tähistabki selle ettevõtte tegutsemise ajaskaalat isa Üllari rajatud kuivatikompleks ja poeg Sandri rajatav uus kuivati ning punkerladu.

„See on põlvkonnavahetus – uued arusaamad, uued projektid,“ muheles isa Üllar.

Haritavaid maid üle tuhande hektari

EPAs õppis Üllar Hiire põllumajanduse mehhaniseerimist ja pärast lõpetamist tuli stipendiaadina kodumajandisse. Peremees meenutas, kuidas majandist jagati töötajatele kaks hektarit maad, nemad siis isaga koondasid neli hektarit praeguse ettevõtte südame lähedale ja sealt viljakasvatus alguse saigi.

„Mul on hea meel, et poeg minu tegevusi jätkab ning lisab pereettevõttesse uusi mõtteid ja ideid.“ Üllar Hiire

„Olin nii õnnelik, kui sain esimese maatüki kätte ja hakkasin oma kuivatit ehitama,“ rääkis Üllar Hiire. Algul arvas ta, et piisav on sada hektarit, mida harida. Hiljem jõuti veendumusele, et 500 ha on see maa, mis suudaks pere toita.

„Praeguseks on külvi all üle tuhande hektari. Mulle tundub, et seda on piisavalt. Sander leiab, et tuleb olla valmis laienemiseks,“ arutles Mäemõisa peremees.

Tänavu oli umbes 200 ha rapsi all, paarisajal hektaril kasvas talinisu. Lisaks kasvatati tali- ja suviotrasid – nii varaseid kui hiliseid. 150 hektaril kasvas hernes ja uba. „Tänavu pole saagi üle põhjust nuriseda,“ rääkis peremees.

Mullaviljakus on kõige olulisem

„Muld on see väärtus ja varandus, mida maaharijatena peame üha tõsisemalt silmas pidama,“ rõhutas mees. Sest viljakasvataja töö tulemus tuleb üksnes läbi mullaviljakuse.

Mäemõisa osaühingus liigutakse mullasõbralikumate harimistehnoloogiate suunas. Põldudel rakendatakse peamiselt otsekülvi Kanada tehnoloogia abil, kasvatatakse vahekultuuride segusid nii kevadel kui ka sügisel, kogu põhk jäetakse põllule, katses on kaaskultuurid