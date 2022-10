Urmas ja Laivi Laksi talu on kui Türi lillelaat

Praegu laiutavad Jõeääre talu õuel kolm suurt kasvuhoonet, lisaks majale on ehitatud mitu lao- ja abihoonet.

Kui ostjad tulevad lillede-taimede ja köögiviljade järele, jalutavad nad selle talu õuel ringi otsekui Türi lillelaadal – kastid taimedega on tõstetud kahele poole teed, avatud kasvuhoonete ustest on näha kogu taimemaailm, mida osavate näppudega pererahvas on mitu kuud istutanud, potistanud ja kasvatanud.

Majaehitusega talupidajaks

Urmas meenutas, et kolhoosiajal sai hakatud siia maja ehitama. Kui kolhoos tegevuse lõpetas, käis peremees vahepeal suurtalus tööl, teenis metsatöödega lisaraha, samal ajal hakkas oma põllul ka müügiks kartuleid kasvatama.

Aastatega Jõeääre talus kartuli- ja köögiviljakasvatus üha laienes, nii et pererahvas jäigi üksnes oma tallu tööle.

„Varahommikuti teen ikka väikese ringkäigu, ja kui kõik taimed on ilusasti tärganud, siis silm puhkab ja süda on rahul.“ Urmas Laks

„Teeme siin kõike ise, abiline on üksnes Paide turu peal müüja, abiks on ka oma pojad – Raigo aitab tehnikaga, Riho põllutöödega,“ rääkis Urmas. Rihost on saanud noortalunik, kes kasvatab kartuleid ja kapsaid vanemate talust 5 km kaugusel rendimaal.

Üks kasvuhoone ja osa tehnikat on tallu soetatud toetuste abiga. Laksid on rahul, et nende talupidamine edaspidi ka jätkub. „Eks kunagi võtavad pojad meie majandamise siin talus üle,“ usub pererahvas.

Tänavu oli Jõeääre talus kartul maas kuuel hektaril, sortidest ’Constance’, ’Afra’ ja ’Gala’. Lisaks avamaal porgandid, kapsad, peedid, kaalikad, porrulauk, sibul, uba, kabatšokid, kõrvitsad ja küüslauk.

Juba aastaid on Jõeääre talu saadusi müüdud Paide turul, kaupa müüvad nii peremees Urmas kui ka palgatud abiline. „Neljapäeviti on meil OTT – otse tootjalt tarbijale müük, seal käin ka,“ lisas peremees.

Taimekasvatus ei anna hõlpu

Maitsekalt kujundatud korras taluümbrus annab aimu pererahva ilumeelest. Tuhanded amplid ja lilletaimed lähevad kevadel küll müügiks, aga suur osa on kasvama pandud ka maja ümbrusesse ja koduaeda.