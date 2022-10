Kermo Rannamäe ja Linda Pajo müüvad digitaalseid kitsi

„Meil on Euroopa moodsaim kitsefarm,“ kinnitab Andri-Peedo talu perenaine Linda. Peremees Kermo aga lisab: „Meil on tüüringi tõugu kitsed – nii võib öelda, et siin on Euroopa suurim tüüringi kitsefarm.“ Oleme Misso vallas Kimalasõ külas, kus Andri-Peedo noor talupere on rajanud uhke tootmiskompleksi, mis ühendab nii kitsefarmi, piima töötlemist kui toodete müüki. Hoone ühte ossa on ehitatud ainulaadne küün-kuivati, kus heina kuivatavad ventilaatorid. Sealt viib katusealune kraana sööda loomadele ette. „Selles küün-kuivatis saame väga kvaliteetse heina,“ selgitas Kermo Rannamäe. Lisades, et nende kitsed söövad ainult maheheina, nii saadakse parema maitsega juustu.