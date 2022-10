Märtin Rõõmusaar toimetab kui kiirreageerija

Vilja kasvatab ta Järvamaal Raismikuoja talus ja oma mahevilja jahvatab Koksvere veskis Viljandimaal.

Noor talupidaja räägib, et need vahed on kõigest mõnikümmend kilomeetrit. Nii jõuab ta otsekui kiirreageerija igale poole, et oma ettevõtlust toimimas hoida. Märtin Rõõmusaar on ühtaegu talupidaja, Koksvere veski juhataja ja põhitööna veel Vändra päästekomandos päästja.

Eelistab mahevilja

„Meie talus kasvab teravili, rüps, samuti tatar ja lina,“ loetleb Märtin Rõõmusaar. Ta lisab, et enamik on mahevili, mis töödeldakse oma veskis. Tavavilja all on tänavu üksnes 60 ha.

„Nii palju kui võimalik kasvatame ise mahetoorainet oma veskile. Ja selle, mis üle jääb, müüme kokkuostu,“ teatab noor talunik.

Kuna lasteaedu suunatakse üha enam mahetoidule, siis Koksvere veski täisterajahude, helveste ja kruupide turg aina laieneb. Märtin Rõõmusaar

Oleme Türi vallas Jändja külas ajaloolises Raismikuoja talus, see talukoht on kuulunud Rõõmusaare suguvõsale juba üle sajandi. Kui 1990. aastail hakati talumaid omanikele tagastama, alustas Märtini vanaisa Jüri Rõõmusaar viljakasvatusega. Kümme aastat tagasi võttis talu juhtimise vanaisalt üle Märtin Rõõmusaar, kes aastatega on tunduvalt talu tegemisi laiendanud ja maid harimiseks juurde ostnud või rentinud. Märtin toimetab nii talumaadel kui koos onu Mait Rõõmusaarega Koksvere veskis.

Teraviljakasvatuseks on soetatud nüüdisaegne tehnikapark, taluõue rajatud uus kuivati.

Jahud-mannad Koksvere veskist

Koksvere veskis huugab täie hooga suur valtsveski, üks töötaja askeldab veski juures, teine kureerib pakendusmasinat. Lisaks on ettevõttel täisteraveski, helbe- ja kruubimasin. Siit veskist tuleb üle paarikümne eri tüüpi tera- ja kaunviljadest tooteid – nii jahusid, helbeid, kruupe kui mannasid. Peale selle pressitakse õlikultuuridest õlisid.

Valtsveski kõrval on Austriast toodud väike kiviveski, millega varem toimetati talus, aga nüüd on töös Koksveres.

„Selle Austria kiviveskiga jahvatame leivajahu, aga toodame ka spelta-, nisu-, odra- ja rukkimannat,“ selgitab Rõõmusaar.