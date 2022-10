Kas kährikseent oled söönud? Seda võib metsast leida veel novembriski

Kährikseen (Sparassis crispa) on lopsakas ja omapärase välimusega seen, mis tegelikult on puujuurte parasiit. Kährikseene liike on kokku seitse ja neid leidub peaaegu kõigis maailmajagudes, kuid Eestis kasvab neist ainult üks. Ta üks omapärasemaid meil kaitset pälvivaid liike.