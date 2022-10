Kuulus Püssi plaaditehas läheb hingusele

Söögisaali on viimaseks eineks kogunenud trobikond töölisi. Galina Lebedeval ja Irina Galaninal on mõlemal tööstaaži tehases enam kui 30 aastat, nende kõrval istuval Veronika Järvisel kaks. Lebedeva ja Galanina räägivad, et 1974. aastal avatud tehas oli Püssi südameks ja vereringeks, kus töötati perekondade ja põlvkondade kaupa. Viimasel ajal olnud aga tehase 150pealiseks kuivanud töötajaskonna hulgas aina enam pensionäre.