Joosepi talu valikus Tallinna Keskturul on sellised sordid nagu 'Baltic Rose', 'Gala' ja 'Laura', hind vastavalt 10 või 18 eurot 25 kg koti eest sõltuvalt mugula suurusest. See teeb ühe kilogrammi hinnaks kas 25 või 72 senti. Saadaval on ka viiekiloseid kotte ja lahtiseid kartuleid, kus ühe kilo hind on 1 euro.