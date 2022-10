Õigete värvitoonide valik on eeldatava tulemuse aluseks, aga sellega on lihtne eksida. Kindluse mõttes tasub poest värvikaart või tapeedinäidis koju kaasa võtta ning neid erinevate valgustega õige seina juures testida. Oluline on veenduda toonis nii päikesevalguses, sombusemas päevavalguses kui lambivalguses.