Olukord rindel on jälle tuliseks läinud ning sõdivate riikide lähinaabrite toidujulgeolek aktuaalsem kui kunagi varem. Just sel eesmärgil on Eestis moodustatud ning täiendatakse kütuse-, ravimi- ja toiduvarusid. Sellega tegeleb Eesti Varude Keskus.