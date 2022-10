Kütusemüüja: „Hind ongi teinekord üsna ogar.“

Kadrina tanklas võtab Martin Kesamaa diislit ja ütleb, et on röögatute hindade tõttu ära jätnud päris palju sõite. Imestama paneb tõsiasi, et kui mujal maailmas hinnad kukuvad, ei lange meil sent ka; aga kui tõuseb, läheb mauhti ka Eestis kütus kallimaks.

FOTO: Rein Sikk | Delfi Meedia