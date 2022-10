Piibujutt | Suur seatemp

Viljandi rajooni sõjaväekomissariaat organiseeris 1968. aastal kutsealustele väljaõppelaagri Väluste polügoonil. Kogu see territoorium oli kaetud raadiotranslatsiooni võrguga. Lasketiiru taga oli kahekorruseline vaatetorn, kus asus ka translatsiooni raadiosõlm. Sealt siis anti käske ja teateid polügoonil viibijaile, mina pidin neid dubleerima eesti keelde.

Jõudsin mõne minuti kuulata, kui nägin aknast, et jookseb mingi major ja vehib hirmsasti kätega. Keerasin küll raadio teisele sagedusele, aga ikkagi jäin täiega vahele. Olin unustanud translatsioonivõrgu välja lülitada ja nii ma lasin Ameerika Häält üle terve polügooni territooriumi. Köögitoimkond väljaspool järjekorda oli karistuseks. Öeldi, et minu õnn, et olen kutsealune, mitte ajateenija – muidu oleks asi läinud tribunali.