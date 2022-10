Siret Kotka: koht hooldekodus ei peaks olema eaka suurim unistus

Hooldekodukohtade kättesaadavuse ja hinna kõrval kõneldakse liiga vähe teenusest, mis on Eestis seni olnud rohkem kui puudulik – eakate koduhooldusest. Hoolivas ühiskonnas võiks iga eestlane oma kodus elada nii kaua, kui see on vähegi võimalik.