Nüüdse moesõna ajalugu ulatub antiikaega

Paljudel võõrsõnadel on pikk ja väärikas ajalugu, mis on sageli seotud Vana-Kreeka filosoofidega. Päris mitmel neist jäi mõtisklemise kõrvalt võhma vaadelda tuuli ja vihma või päikese kulgemist taevakummil. Selles oli eriti tubli Aristoteles, kes kirjutas lausa traktaadi pealkirjaga „Meteoroloogika“. Seda peeti niivõrd klassikaliseks kirjutiseks, et püsis ilmateaduste alusena kuni renessansini.