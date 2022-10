NAERIS | Lühenda oma kõne mõtteni!

Rahustasin ametimeest. Ütlesin, et see on täiesti loomulik nähtus. Nii võib mõne teise kõrge tegelasegagi juhtuda.

Seletasin. Saad aru, kõrgel tegelasel on raske oma rollist välja tulla. Oled kaua oma ametis olnud, sul on tekkinud tunne, et oled oma alal kõige targem ja tahad teisi õpetada. Mida kõrgem ametnik, seda targem. Tõin näite, et kui mõni president või minister ametist ilma jääb, on see asjaosalisele suur löök. Kõik kuulasid sind, kõrvad kikkis. Kui oled ametist prii ja sul võib isegi olla veel sekretär ja auto kasutamise õigus, siis juhtimises sa enam kaasa rääkida ei saa. Ei olegi enam muud võimalust kui meedias arvamust avaldada. Laiale publikule. Et kõik saaksid aru, et olid geniaalne juht.