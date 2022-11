Tehke oma ravimikapis suurpuhastus

Ravimeid, mis on seisma jäänud või säilivusaja ületanud, ei tohi kasutada, sest puudub kindlus, kas ravimil on soovitud toime, kuid laguproduktid võivad olla ka ohtlikud. Aegunud ravimid tuleb viia apteeki või jäätmejaama, kus need võetakse tasuta vastu. Oluline on meeles pidada, et ravimeid ei tohi kunagi visata olmeprügi hulka või kanalisatsiooni, sest nii võivad toimeained sattuda pinnavette ja reostada keskkonda.