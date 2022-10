Valgusega pimeduse vastu

Valgustit peetakse pigem tarbeesemeks kui sisustuselemendiks, aga hästi läbimõeldud kodus täidab valgusti nii praktilist kui ka interjööri täiendavat rolli. K-rauta sisekujundaja Aleksandra Tšufarina tutvustab üheksat valgustimaailma moejoont, aga rõhutab seejuures, et ka trendikas valguslahendus peab olema läbimõeldud, nii et igal valgustil on täita ruumis oma roll.



1. Geomeetrilised vormid

Valgustite disainis on juba mõnda aega domineerinud ümarad vormid, aga nende kõrval ka kuubikud, rööptahukad, silindrid, koonused ja teised geomeetrilised vormid. Seejuures võiks ruumis olla üks pilkupüüdev põhivalgusti ja teised tujuloojate või praktiliste elementidena seda täiendamas.



2. Materjalide virvarr

Moodne valgusti ei ole lihtsalt klaasist või metallist, selles on kombineeritud eri materjale. Seejuures on moes nii puit, klaas, metall, tekstiilid kui ka põnevad nöörid, millest ühes valgustikuplis võib olla kasutatud eri kombinatsioone.



3. Matt must metall

Praegu ei löö laineid läikivad või kullakarva valgustid, vaid matid, eelkõige musta värvi valgusandjad, mis on küll vähem koloriitsed, aga siiski pilkupüüdvad. Metalli võib seejuures kombineerida kas klaasi, puidu või tekstiiliga.