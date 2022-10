JURIST VASTAB | Milliseid hüvitisi on mul õigus saada, kui tööleping üles öeldakse?

Tulin puhkuselt, aga siis otsustas tööandja mind töölt vallandada, väites, et tal on majanduslikud raskused. Mis hüvitisi on mul õigus nüüd peale väljateenitud töötasu saada? Töötasin firmas 2021. aasta detsembrist ja puhkasin juunis 28 päeva, puhkusetasu maksti mulle enne puhkuse algust välja. Kas pean osa saadud puhkusetasust nüüd tööandjale tagasi maksma?