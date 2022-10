ARVUSTUS | Tahaks naerda nii, et munad märjad!

Mäletan, et naersin väiksena „Meelejahutaja“ naljade pääle nii, et mu väiksed olematud kõhulihased olid krampis – ega mul vist mingeid muid kõhulihaseid elus pole olnudki, kui need naerulihased. Praegu on muidugi kummaline vaadata-kuulata noid sketše ja omaaegseid püstijalakoomikuid – kuigi ikkagi võimas: Priit Aimla aeg, ta stiil, laad, teatav kuiv-põrpiv huumor olid põrguägedad.