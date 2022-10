Tallinna panelkas hakkas imelik, tuli kolida Hiiumaale

25 inimest saarelt ja mandrilt panid seljad (ja raha) kokku, et päästa sulgemisest 25 aastat ilmunud Hiiu Leht. Peatoimetaja ülesanne usaldati Piret Eesmaale (37), kes oli pärast koroonakriisi oma hispaanlasest elukaaslasega leidnud, et Hiiumaa on õige koht elamiseks.