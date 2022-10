Hindrek Riikoja: kõik väärivad viimset rahupaika

Palju on räägitud sellest, et teist maailmasõda ja toonaseid nõukogude vägede tegusid ülistavaid mälestusmärke on Eestis lubamatult palju. On Eesti riigi nõrkus, et neil on lastud nii kaua häirimatult seista, kuigi mingisugust põhjendust nende püsimisele tegelikult ei ole olnud. Otsustajatel oli lihtsam küsimusega mitte tegeleda, kuigi riikliku eneseväärikuse tõttu oleks meie avalik ruum pidanud neist juba ammu vabanema.