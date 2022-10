PUIDUHINDADE GRAAFIK | Küttepuud ei odavne enne kui muud energiahinnad

Kolmemeetrise segaküttepuidu hinnatõus jätkus ka oktoobris. Kuuga tõusis hind 2,7% ja jõudis tasemele 79,89 €/tm. Arusaadavalt on tegemist taas uue hinnarekordiga. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on hind tõusnud 40,3% ja aastaga 192,7% ehk ligi kolm korda. See on pöörane hinnatõus.