Mul on pikaajaline pangalaen, aga nüüd olen sattunud makseraskustesse, sest euribori tõusuga tuleb laenu rohkem tagasi maksta. Mida teha, kui suuremat laenumakset ei saa teiste kulude kõrvalt ajutiselt tasuda? Kas oleks võimalik makseid tasuda väiksemas summas, kui see on täna, küsib Maalehe lugeja.