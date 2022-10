Noore eesti mehe tipputõusud Jaapanis

Siim Heinsalu on rahul, et nüüd on ka 3776meetrise Fuji mäe tipus käidud.

Siim Heinsalu, päritolult Virumaa mees, on Jaapanis elanud juba kuus aastat. Vahel tuleb talle koduigatsus vägagi peale, ka eesti keele grammatika lonkab juba mõneski kohas, aga see, mis Jaapanist ja Jaapanilt vastu saadud, on koduigatsuse seni üles kaalunud. Pealegi on sügis juba käes ning 30aastane eesti mees on nüüd Waseda ülikooli õppejõud.