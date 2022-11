VIIMASED TUNNID HÄÄLETADA | Vali Eesti aasta puu 2023, kes meid Euroopas esindab!

Euroopa aasta puu konkursi eesmärk on esile tõsta puid, kel on täita tähtis roll kultuuripärandi kandja ja kogukonna ühendajana. Rohkem kui valitud puude suurus, vanus või ilu on fookuses emotsionaalne side, mis inimesi selle puuga seob – puuga seotud huvitavad lood ja seosed inimestega.