OTSEÜLEKANNE JA FOTOD | Maarahvas üle Eesti on kogunenud Aasta põllumehe konverentsile

Maamajanduslikud organisatsioonid on tiitlile esitanud 11 väärikat kandidaati kuuest maakonnast. Võistlustulle on asunud põllumehed Lääne-Virumaalt, Järvamaalt, Viljandi-ja Võrumaalt, samuti Tartumaalt ja Harjumaalt. Tänavusel konkursil on esindatud teravilja- ja rapsikasvatus, samuti köögiviljakasvatus ja köögivilja töötlemine. Põllumehed konkureerivad tiitlile kitsede, lammaste ja lihaveistega, piimakarjaga. Esindatud on tootjate musta sõstra ja maasikaistandused, kartulipõllud ning katmikaiandusest tomati- ja lillekasvatus. Ei puudu ka oma vilja töötlemine taluveskis ja mahetootmine.