Kliimaaktivistide uued jõuvõtted: toit miljoneid maksval kunstiteosel

„Kas maali peale on vaja kartuliputru, et teid kuulama panna? See maal ei ole midagi väärt, kui peame toidu pärast tülitsema. Millal te lõpuks kuulama hakkate?“ küsiti protestil, mil kartuliputru Claude Monet’ maalile määriti. Maal oli küll klaasiga kaitstud ja kahju ei saanud.

„Meil on kliimakatastroof ja teie kardate vaid suppi või putru maalil!“ lajatab kliimaaktivist organisatsioonist Letzte Generation (sks viimane põlvkond), kes on möödunud nädalavahetusel korraldanud kenakese skandaali. Nimelt on ta Potsdami muuseumis just kartulipudruga kokku mäkerdanud Claude Monet’ maali – videot sellest, kuidas kollane kartulipuder niriseb mööda miljoneid maksva kunstiteose ette pandud klaasi, jagatakse Twitteris – ja liiminud oma käed seina külge.