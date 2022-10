Maalehe Aastaraamat õpetab: kuidas oma igapäevaseid kulusid kärpida, ilma et elu sugugi kehvemaks läheks

Ajad on keerulised ja me kõik peame senisest rohkem mõtlema, kuidas omadega hakkama saada. Sestap räägib seekordne Maalehe Aastaraamat kõige paremas mõttes säästmisest – väikeste asjadega on võimalik oma igapäevaseid kulusid kärpida, ilma et elu sugugi kehvemaks läheks.

Aastaraamatu koostaja Jana Ranna sõnul püütakse koos kaasautoritega leida vastust just küsimusele, kuidas korraldada oma igapäevaseid tegemisi ja toimetamisi nii, et raha kuluks vähem, aga ei peaks närutama. „Tihti on see ju ettevõtmise ja sättimise kunst, et elustandard ei alaneks, aga raha kuluks pisut vähem,“ rääkis ta.