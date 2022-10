Uus rektor loodab töötajatega head koostööd. „Olen väga tänulik, et ülikool mulle sellist poolehoidu näitas. See tähendab vastutust ja mõtlemist, kuidas olla rektor, kes teeb koostööd ja kes arvestab inimeste arvamustega, mitte ei kamanda ja korralda. Mul on hea eeskuju Mait Klaasseni näol olemas,“ kommenteeris Jaakma.