Ainuüksi vilja ja piima olemasolust toidujulgeolekuks ei piisa, ütlevad põllumehed. Kui tagatud pole toidu tootmine, siis ei ole varsti ka neid. Selleks on aga vaja, et oleks olemas kütus ja elekter, tööjõud ning kas või see, et talvel oleksid teed lahti. Ning tänavusest talvest suurem probleem on see, kuidas elame üle järgmise aasta talve.