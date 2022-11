Mõnes peres lapsi ei ole. Kolmandaks pereliikmeks on kass. Osutub, et kassiga võib mõnes peres tekkida suuremaid muresid kui lapsega. Kassi kasvatamine on keerulisem kui lapse kasvatamine. Naabermaja proua rääkis oma perekonna probleemidest, mis on üsnagi dramaatilised ja võivad jõuda isegi abielu lahutamiseni. Kassi iseloomu pärast. Karm tõde, aga nii see on.