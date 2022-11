Ühe epohhi lugu – vastilmunud „Lembit Ulfsak“

Näod vastamisi

„Kui ma linnateatris tegin neid eritingimusi, küsis teatri direktor ettevaatlikult: „Miks Liivi meie teatris ei käi?“ Ütlesin, et kus ma saan, käin rohkem oma sugulaste etendusi vaatamas. Oodates küsimust, kes nad siis on, lisasin, et üks on ka teie teatris olnud. Kui ta kuulis, et Lembit Ulfsak on minu vend, siis hõiskas: „Elmo, Elmo! Liivi on Lembitu õde!“ Rääkisin Lembitule seda ja ütlesin, kuidas mu väärtus tõusis sellega sada protsenti.“