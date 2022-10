Rootsis valmistutakse lähiajaloo suurimaks hundijahiks

Alates teisest jaanuarist võib Gävleborgi, Dalarna, Örebro, Västmanlandi ja Värmlandi maakonnas küttida 75 hunti. Kõige rohkem hunte – 30 – tohib lasta Värmlandil.

„Hundid rändavad Rootsist Norrasse, nii et meie arvates on suurepärane, et saame mõlemas riigis korraga jahti pidada,“ ütles Ada Bredalen Norra jahi- ja kalandusliidust.

Hundijahi otsused on pälvinud teravat kriitikat ja on edasi kaevatud nii Rootsis kui Norras. Kriitikud usuvad, et see võib ohustada kogu huntide populatsiooni nendel aladel. „See, mida praegu ette valmistatakse, on täiesti õudne. Hunt on kriitiliselt ohustatud liik,“ kommenteerib bioloog ja elurikkuse spetsialist Arnold Håpnes olukorda Norras.

Finnskoga-Dalby jahipiirkonna esimees Viktor Styffe usub, et tegelikult on vaja küttida oluliselt rohkem hunte, kui praegu on lubatud. „Inimestele, kes siin ei ela, on seda raske selgitada. Hunt tuleb lähemale ja inimesed näevad teda juba oma kodu läheduses. See tekitab palju ärevust,“ ütles ta.