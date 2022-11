Nippe rahakotisäästlikuks vannitoaremondiks

Vannitoa renoveerimine kipub nõudma suurt rahalist ja ajalist investeeringut, mistõttu tekib kiusatus seda lõputult edasi lükata, eriti kui väljaminekud kiire inflatsiooni tõttu igakuiselt kasvavad.



Õigesti paigaldatud keraamilise plaadiga ei juhtu seinas või põrandal ka paarikümne aastaga midagi – enamasti on plaat terve ja vajab väljavahetamist eelkõige seetõttu, et selle värv või stiil pole enam meeltmööda. Keraamilise plaadi asendamine on kallis töö mahukuse ja spetsiifilisuse tõttu – enamik inimesi ei oska seda ise teha, töö nõuab vilumust ja sobivaid riistu. Sestap on üha populaarsemaks saanud keraamiliste plaatide värvimine, mis nõuab samuti oskusi, aga ennekõike siiski tahtmist ja kannatlikkust.