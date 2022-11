Elektriinsener Jüri Laurson: generaator vajab oskustega kasutajat

Elektrigeneraatori oskamatu käsitsemine võib põhjustada õnnetusi. Elektrit loetakse kõrgendatud ohu allikaks, mistõttu on vaja, et generaatorite kasutajad peavad enne seadme kasutamist aru saama kasutusjuhendi nõuetest ja seadme ohutuse seadusest (SeOS).

Näiteks on generaatori kasutusjuhendis öeldud, et hoonete elektrisüsteemis või koduses vooluvõrgus peab avariitoiteallika paigaldama pädev elektrik vastavalt kõigile õigusaktides ette nähtud normidele. Toiteskeem peab tagama generaatori ja vooluvõrgu kindla eralduse, et vältida nendevahelist ühendust, mille tagajärjeks võivad olla plahvatus, keskkonnareostus, vara hävimine ja tervisekahjustus – ka surmav elektrilöök.