Esmalt tasub akende tuulepidavust katsetada lihtsa paberitestiga. Selleks on vaja tavalist A4 paberit, mis tuleb panna akna vahele ja viimane seejärel sulgeda. Kui paber tuleb akna vahelt ära ilma suurt jõudu kasutamata, tähendab see, et aknad lasevad tuult läbi. Aga kui paber akna vahelt tõmmates ära ei tule, võib akna tuulepidavuses kindel olla. Seda testi võib korrata ühel aknal eri kohtades, et näha, kus aken tuule kinni hoiab ja kus läbi laseb.