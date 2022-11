Ei mingit poseerimist: Alar Seim laob raskusi ühelt pool, Mart Seim teiselt poolt, Jaan Tammsalu puhib ja pingutab! FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia

Pole varem kuulnud, et mõnd inimest võrreldaks trepikäsipuuga. Värskes raamatus „Argipäevast taeva poole“ seisab must valgel: kirikuõpetaja Jaan Tammsalu on nagu trepikäsipuu! Mis tunne on enda kohta midagi sellist kuulda?