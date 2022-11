Viljandi turult osteti kõrvitsaid

Kahel naisel kolmest, kes turult toidukraami ostmast tulid, olid kaenla all keskmises suurusega oranžid kõrvitsad – tundus, et pigem halloween'i-laterna kui kõrvitsasalati tegemise eesmärgil. Müüjate jaoks sellel vahet polnud, mille jaoks kõrvitsaid osteti: kilohind oli ikka üks euro.

Toidukraamist müüdi enesestmõistetavalt põhiliselt kartuleid ja köögivilja, lisaks ka marju ning pähkleid. Kartulikilo maksis kõigil müüjatel üks euro, olgu tegu siis 'Laura', 'Flavia', 'Lili', 'Madeira' või mõne muu sordiga. Kui ostsid suurema koguse, said kilohinna odavamaks: näiteks maksis 20kilone kott 16 ning 25kilone 20 eurot.

Ka marjakorjamist hindasid nad võrdselt: suuremate jõhvikate kilohind oli seitse ja väiksematel viis eurot. Kui võrrelda neid hindu mõne teise ajaga – on ju jõhvikas tavaliselt turul üks kallis mari –, tuleb järeldada, et tänavu on vähemalt Viljandimaal hea jõhvika-aasta.