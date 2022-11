Eesti suurim munatootja: Euroopas ja USAs on ulatuslik munade puudujääk

„Aastaga on munade hind Eesti jaekaubanduses tõusnud kuni 50%, kuid selle taustal jäetakse tähelepanuta, et muna on aastaid olnud üliodav võrreldes teiste loomsete valguallikatega. Möödunud talvel puhkes nii Euroopa Liidus kui ka USA-s ulatuslik linnugripipuhang. Suuremat osa tootmisest ei taastata äärmuslike sööda-, energia- ja üldise hinnatõusu tõttu. Selline mitme teguri koosmõju on tekitanudki olukorra, mil neis piirkondades on kätte jõudnud munade defitsiit,“ sõnab DAVA Foods Estonia juht Vladimir Sapožnin.