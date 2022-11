Kas Eestis saab kasvatada kastaneid?

Euroopa ainus looduslik kastanipuu on Castanea sativa, mis jääaja elas üle üksikuis paigus lõuna pool Alpe. Kuid juba ammu on kastanipuid istutatud ka Kesk-Euroopasse. Näiteks Ungarist leiab aastasadade vanuseid kastaniistandusi, põliseid puid on ka Slovakkias.