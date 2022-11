NAERIS | Elu on lühike, üür üüratu

Keeleõpe vajab õlitamist

Mõni sõna seoses praegu kõiki pinges hoidva keeleõppe temaatikaga. Ega keelt saagi selgeks, kui motivatsiooni ei ole. Kõik need keelekohvikud on lahjad pingutused, sest kohvi ja tee baasil väga midagi ei õpi. Nagu on öelnud üks venekeelne inimene: чай без вина пей без меня (teed ilma veinita joo ilma minuta).

On olemas sentents nagu „In vino veritas est“. Ma nüüd meelevaldselt tõlgin selle eesti keelde kui „vein (alkohol) verifitseerib (kinnitab/kinnistab) eesti keele“. Ehk et keele rääkimist julgustab see, kui oled võtnud mõne napsi ja siis kaob pelgus, et ütled mõne sõna valesti.