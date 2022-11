Kaubanduskeskused on juba tuledega ehitud ning jõulukaupade väljapanekud avatud. Ettenägelikum rahvas on alustanud jõuluõhtu kingikoti täitmist. Seepärast on ka õige aeg lugejatelt küsida, kui palju kavatsete sel aastal jõulukinkide tegemisele kulutada?