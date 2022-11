Detailitäpne, vana kooliga veidi naivistlik Rein Berlokko

Rapla kahe torniga kirikut seekordsetel Rein Berlokko maalidel pole. Aga varasemast mäletan sellist maali. Teen seepärast sellest juttu, et kinnitada arhitektuuri ja identiteedi seotust. Kuigi Rapla väikelinnale on linlikku identiteeti andmas ka kaasaegsed ning arhitektuurilt üsna igavad, et mitte öelda lamedad ketikauplused ja bensiinijaamad ja autopesulad, Berlokko neid ei maali. Maalib muu hulgas vanu, ka erinevates lagunemisjärkudes olevaid hooneid, peatab aega. Tema maalidelt leiab maju, mis veel hiljaaegu kõigi teadvuses olemas olid.