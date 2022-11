Olen taksoga korduvalt sõitnud riikides, kus mul juhiga ühine keel puudub ja ealeski pole tekkinud mingit teemat, et kumbki teist ei mõista. Oleme teineteist üles leidnud ning jõudnud sihtkohta. Ükskord andsin telefoni esimesele möödakäijale ja palusin, et ta kirjeldaks Bolti sohvrist džentelmenile, kus täpselt asume. Hiinas õppisin ise ära selle lause, kuidas taksojuhile öelda, et ta hotelli juurde sõidaks. See oli 2007, aga nüüdsel äpiajastul ei ole ju enam üldse tarvis juhiga midagi rääkida. Vaatad korra ekraani ja kõik selge.