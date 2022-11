Kuidas Tiina Lokist kinokuninganna sai

Jutuajamise Tiina Lokkiga teeb erakordseks see, et temas ei ole kübetki negatiivsust. Läbi sugugi mitte kergelt saavutatud edu on ta osanud jääda edasivaatavaks ja erakordseks. 26. PÖFF algab homme, 11. novembril.

FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia