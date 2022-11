Üldiselt maitseb meile magus ja soolane, mõru maitse tundub esmalt harjumatu ja mõnikord isegi ebameeldiv. Huvitav on siinjuures, et magusa jaoks on meil suus olemas ainult üks retseptor, mõrumaitse jaoks on neid aga kokku 25. See on seotud sellega, et meie eelkäijatele oli oluline eristada ja vältida mürgiseid vilju nende mõru maitse järgi.