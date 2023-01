Üks kaunim kui teine! Kas teadsid, et meie aedades võiks kasvatada lausa viit erinevat liiki iilekseid?

Iileksite viljad võivad olenevalt liigist olla punased, oranžid, kollased või mustad. Õied on tavaliselt vähemärgatavad, pisikesed, heledad, valged või rohekasvalged, mõnel liigil ka kahvaturoosad. Iileksid on olenevalt oma kasvukõrgusest suurepärased hekitaimed, head ääristaimed, neid saab kasvatada nii nõudes kui pinnases ning nende abil on võimalik luua privaatseid nurgakesi ja pisemaid väljakuid mitmel pool haljastuses.