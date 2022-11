Katku levikule piir peale: Eesti jahimeeste selts kutsub üles seafarmide ümbruses metssigu küttima

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on infosüsteemi Jahise keskkonda selle aasta märtsi algusest lisatud Eesti seafarmide asukohad. „Selle info kaardile kandmise eesmärk on anda jahimeestele teavet, kus asuvad seafarmid ehk kus tuleb metssigu esmajärjekorras küttida. Meie ühine eesmärk on hoida seafarmid seakatkust puhtad ja kutsume kõiki jahimehi seda eesmärki järgima,“ ütles Korts.