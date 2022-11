Argo Ideon: kui riik ütleb, tõmban kohe teleri stepslist välja

Telerivaatamise tunnise kärpe osas oleksin üsna skeptiline. 37% Eesti leibkondadest koosneb ühest inimesest ja paraku on paljudele neist televiisor see põhiline sõber, kellega õhtuti aega veeta. Samas on ka hulk neid, kes lineaarse televaatamise asemel kasutavad rohkem Jupiteri ja Netflixi – eks see teleriharjumuste muutus tuleb pigem sealtkandist.